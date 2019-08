Sucul genial care iti detoxifica organismul si te ajuta sa slabesti

suc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aceasta reteta de suc verde este una dintre cele mai populare si eficiente pentru ca are in componenta un mix perfect de fructe si legume. Iti detoxifica organismul dupa petreceri si este o sursa buna de Vitamina C si polifenoli. Bautura MIINUNE care iti scoate toxinele din sange. Vezi cum se prepara Ingrediente 2 mere verzi, taiate in jumatate 3 tulpini de telina Apio 1 castravete 8 frunze de kale jumatate de lamaie fara coaja 1 bucata mica de ghimbir proaspat cateva frunze de menta Mod de preparare Pune toate ingredientele in storcator si prepara-ti sucul. Consuma-l imediat. Este indicat sa-l bei dimineata, pe stomacul gol. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si ...