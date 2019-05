Sucul minune pe care toti barbatii trebuie sa il consume

Sucul minune google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se poate spune fara a exagera ca rodia este un fruct minune. Este bogat in vitamine, antioxidanti, dar si calciu, potasiu si fier, de aceea este indicat sa il incluzi in alimentatia ta. Fie ca il consumi in stare naturala sau sub forma de suc, acesta iti va aduce numai beneficii. Rodia are de trei ori mai multi antioxidanti decat orice alt aliment bogat in antioxidanti. Aceste substante ii confera rodiei abilitatea de a “lupta” cu bolile, cu efectele imbatranirii, cu distrugerea tesuturilor. Mai mult, rodia are putine calorii si o valoare nutritionala mare. Consumarea sucului de rodie poate avea un impact foarte mare asupra sanatatii tale, imbunatatind activitatea aparatului cardio-vascular s ...