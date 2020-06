Suedia: Numarul condamnarilor pentru viol a crescut dupa ce a intrat in vigoare legea consimtamantului sexual

Noua lege asupra consimtamantului sexual aplicata in Suedia in urma miscarii #MeToo a condus la o crestere semnificativa, de 75%, a numarului condamnarilor pentru viol in aceasta tara, conform unui bilant realizat la doi ani dupa adoptarea actului normativ care extinde definitia penala a violului, introducand inclusiv delictul de ''viol prin neglijenta'', relateaza joi AFP.