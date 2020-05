Suedia, tara cu restrictii mai putin severe impuse din cauza Covid-19, recunoaste ca a esuat in a-si proteja batranii

Suedia, unde restrictiile pentru incetinirea noului tip de coronavirus sunt mai suple decat in alte state din Europa, recunoaste astazi ca a esuat in a-si proteja batranii. Dintre cele circa 3.200 de decese inregistrate in Suedia de la inceputul epidemiei, aproape jumatate au avut loc in caminele pentru varstnici, informeaza duminica AFP.