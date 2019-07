Suferinta unui profesor universitar roman in China: 'De doua ori pe luna eram scos dintr-o cusca si dus in alta, legat fedeles'

profesor in China google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un profesor universitar roman, care a predat la Universitatea Beijing, se afla dupa gratii in China, dupa ce a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru complicitate la frauda contractuala. Romanul sustine ca este nevinovat si ca este o victima a sistemului de justitie chinez, iar in ultimii ani a cerut sa fie mutat in tara, pentru a-si ispasi aici pedeapsa. Marius Balo, un clujean in varsta de 38 de ani, s-a stabilit in China in 2010, unde s-a angajat ca expert strain in cadrul Grupului de Tehnologie si Educatie XinDongFang (New Oriental) din Beijing. Angajat ca profesor la prestigioasa universitate Renmin University din Beijing, romanul parea realizat profesional si totul mergea cum nu se putea ...