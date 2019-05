Sultanul din Herastrau

Remarcabilă personalitate este Gino Iorgulescu. S-a făcut cunoscut, atât ca fotbalist-vedetă, cât și ca om de lume, încă din regimul comunist. Anii s-au scurs însă repede… (Cel mai bine platit job din București) Fostul fundaș central al naționalei conduse atunci de Lucescu este, acum, șeful Ligii. Profesional. Altfel, are un băiat, Mario, care-i întrece năzdrăvăniile tinereții. […]

The post Sultanul din Herăstrău appeared first on Cancan.ro.