SUMA COLOSALA: Cat i-au costat pe americani razboaiele comerciale provocate de Trump

Tarifele impuse de preşedintele Donald Trump pentru restructurarea relaţiilor comerciale ale Statelor Unite au costat companiile americane 46 de miliarde de dolari, din februarie 2018, iar exporturile de bunuri americane care au fost afectate de tarifele de retorsiune au scăzut puternic, potrivit unei analize a datelor Departamentului pentru Comerţ, transmite Reuters potrivit news.ro

Cea mai mare parte a costurilor provocate de tarife, de aproximativ 37,3 miliarde de dolari, provin din taxele aplicate importurilor din China, potrivit firmei de consultanţă Trade Partnership Worldwide din Washington, care a calcultat costurile cumulate ale tarifelor până în noiembrie 2019, pentru care au fost disponibile cele mai recente date.

Exporturile de bunuri americane afectate de tarifele de retorsiune din China şi alte state au scăzut cu 23% în cele 12 luni încheiate în noiembrie, comparativ cu 2017, înainte de aplicarea tarifelor, arată analiza. Chiar şi atunci când tarifele au fost eliminate, exporturile respective nu şi-au revenit, a declarat vicepreşedintele Trade Partnership, Dan Anthony.

Datele ajustate la sezon publicate marţi de Departamentul pentru Comerţ arată că deficitul comercial total al Statelor Unite a scăzut în noiembrie la cel mai redus nivel din mai mult de trei ani.

The Trade Partnership foloseşte date brute, nu ajustate la sezon. Analiza a fost realizată pentru Tariffs Hurt the Heartland, cre include o coaliţie de peste 150 de asociaţii de afaceri şi coaliţia Farmers for Free Trade coalition.

Prima fază a acordului comercial convenită între Statele Unite şi China urmează să fie semnată pe 15 ianuarie, la Casa Albă, a confirmat joi Ministerul Comerţului din China.

În cadrul acordului, Statele Unite vor reduce la jumătate terifele de 15% impuse în septembrie 2019 pentru bunuri chinezeşti în valoare de 120 de miliarde de dolari, dar tarifele de 25% aplicate anterior pentru produse din chinba de 250 de miliarde de dolari vor fi menţinute.

Exporturile de bunuri americane supuse tarifelor de retorsiune din China au scăzut cu 26% într-o perioadă de 12 încheiată în noiembrie, faţă de 2017, în timp de exporturile de produse care nu sunt supuse tarifelor au crescut cu 10% faţă de nivelurile din 2017, a spus Anthony.

Exporturile totale ale SUA sunt mai ridicate faţă de 2017, dar creşterea a încetinit în 2018, iar exporturile au încetinit în 2019.