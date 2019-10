Suma incredibila pe care Oana Zavoranu o plateste lunar pentru tratamentele de infrumusetare!

Are 46 de ani, dar nu ii dai mai mult de 20! Actrita din serialul „Sacrificiul” este posesoarea unui trup de invidiat, ce le-ar face invidioase si pe pustoaice, iar aparent are si un secret pentru acest lucru.

Chiar daca Oana Zavoranu a marturisit mereu ca nu face sport si nici nu are o alimentatie demna de urmat, petrece mult timp in saloanele de infrumusetare, iar sumele pe care le lasa la receptie nu sunt deloc mici.

Oana Zavoranu cheltuie mii de euro pe tratamente si nu este de mirare ca arata absolut incredibil, iar timpul parca nici nu a trecut pentru ea.

„Sunt mai norocoasa, noi aratam mai bine decat arata generatiile de acum. Nu m-as da pe una de 20 de ani. Daca te duci in cluburi, ies de-a busilea. Unde sunt petrecerile alea frumoase? Unul din secretele mele este ca n-am fumat, n-am baut, nu m-am drogat niciodata. Nu tin dieta, acum m-am ingrasat, am 56 de kilograme. Merg la tratamente faciale si corporale, de trei ori pe saptamana. Pe luna dau 10.000 de euro, vopsit o data pe saptamana, tratamente, creme. Pielea cu timpul mai pierde din colagen si elasticitate. Trebuie sa investesti in tine. E pielea afurisita pe mine, nu se zbarceste pe mine.”, a declarat Oana Zavoranu, la Xtra Night Show.

Chiar daca are mii de euro in conturi, Oana Zavoranu a marturisit, in urma cu ceva timp ca au existat momente cand si-a cumparat haine „la mana a doua” si nu s-a sfiit sa recunoasca acest lucru.

