Suma URIAȘA pe care FCSB o incaseaza anual din sponsorizari: 4 milioane de euro

FCSB câștigă sume foarte mari din sponsorizări. Gigi Becali, patronul echipei, a dezvăluit că formația sa încasează în jur de 4 milioane de euro/ sezon. Suma este una impresionantă și acoperă o parte bună din bugetul anual al vicecampioanei, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Andrei Caramitru îi atacă pe actorii #Rezist: Hai să facem panaramă și scandal

Cea mai mare sumă este încasată de FCSB de la sponsorul principal de pe echipamentul de joc; virează în conturile clubului nu mai puțin de 1.5 milioane de euro în fiecare sezon. ”Eu încasez patru milioane de euro pe an, doar de la sponsori. Numai de pe tricou iau trei milioane. 1.000.000 de euro de la Betano ca să le trec numele pe spate. 1,5 milioane de euro iau de la City Insurance, cei de pe fața tricoului, încă 500.000 de la ceilalți. Plus că mai iau în jur de 1.000.000 de la restul”, a dezvăluit Gigi Becali pentru digisport.ro, care în ciuda sumelor importante pe care le primește de la sponsori, nu pare dispus să intre în discuții cu oficialii CSA Steaua, pentru preluarea palmaresului și a mărcii:

Citește și: Noi comentarii făcute de Cozmin Gușă! ‘Nici susținerea nu a fost pe măsură’

”Nu 3.000.000, nu le dau niciun leu, nici 300.000 nu dau, pentru ce să dau? Ce nevoie am eu de ei? Să le dea el (n.r - Dumitru Dragomir), dacă vrea. Pentru ce-mi trebuie mie numele? Ce produc ei, 20.000 pe an? Brandul e ăla care produce. Brandul sunt eu, brandul e FCSB. Câți bani produc ei? Brandul e Becali, mie nu-mi trebuie ei. Eu produc bani. Păi lumea știe că FCSB e Steaua. Cei care au acum 27-28-29 de ani au crescut cu mine, eu sunt brandul. Eu am făcut performanță cu Steaua, cu FCSB”