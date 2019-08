Suma uriasa pierduta de Celtic, dupa esecul cu CFR Cluj din Liga Campionilor

Celtic a pierdut in jur de 30 de milioane de lire sterline ratand calificarea in grupele Ligii Campionilor, suma ce ar fi revenit echipei scotiene daca ar fi eliminat-o miercuri pe CFR Cluj in turul 3 preliminar si daca ar fi trecut apoi de Slavia Praga in play-off-ul competitiei, scrie AFP.