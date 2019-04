Suma URIASA stransa deja din donatii, pentru reconstructia catedralei Notre Dame

Notre Dame 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incendiul de la catedrala Notre Dame a declansat un val urias de emotie in intreaga lume. Miliardarii lumii s-au oferit deja sa doneze averi pentru reconstructia monumentului. S-au strans 650 de milioane de euro in prima zi, de patru ori mai mult fata de cat s-a estimat ca ar costa refacerea catedralei. Focul devastator, urmarit cu neputinta de milioane de oameni, a avut loc la exact 107 ani de la o alta tragedie care a marcat omenirea, scufundarea Titanicului. Element central al slujbelor religioase din Notre Dame, coroana de spini pe care Iisus ar fi purtat-o inainte de crucificare a fost salvata de flacari. Pompierii au recuperat si o mantie in care ar fi fost imbracat Ludovic al IX-lea al Fran ...