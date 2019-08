Sume mai mari pentru cel mai mare proiect de infrastructura rutiera

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fondurile necesare realizarii celui mai mare proiect regional de infrastructura ¬”Axa rutiera strategica 1: Iasi-Suceava” vor fi suplimentate, devizul general actualizat ajungand la 486.783.115,25 lei, inclusiv TVA, (103 milioane de Euro). Majorarea este justificata, in principal, de modificarea preturilor la materii prime si materiale de constructie, in special la bitum, in perioada 2016-2019, cu impact semnificativ asupra tuturor cheltuielilor din cadrul devizului. Documentatia tehnica, aferenta depunerii cererii de finatare, s-a realizat in 2016, receptia studiului de fezabilitate si a devizului general a avut loc in luna noiembrie a aceluiasi an, cand, pretul materialelor de constructie era semnific ...