Sume record reduse de banci pentru cei care au apelat la conciliatorii CSALB

Intr-un caz social, un consumator din Maramures a obtinut stergerea unei datorii de 44.621 de euro in urma negocierii cu banca. Totul a fost posibil prin intermediul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), iar decizia propusa de conciliatorul CSALB a fost data in luna aprilie a acestui an, fiind cel mai important caz din punct de vedere valoric solutionat in ultimii 3 ani de activitate ai Centrului.