Sumele alocate apararii cresc in intreaga lume. SUA si China au cele mai mari bugete, Rusia coboara 2 locuri

Sumele alocate apararii au crescut anul trecut cu 2,6%, la nivel global, pana la 1.822 de miliarde de dolari, conform Institutului pentru Cercetare in domeniul Pacii (SIPRI) . Cresteri ale cheltuielilor de aparare au fost inregistrate si in Romania, aflata pe locul 40 in clasamentul bugetelor alocate apararii, scrie Deutche Welle.