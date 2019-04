Sumudica e pe faras la Al-Shabab: Conducerea clubului i-a gasit si inlocuitor

Marius Şumudică nu ar mai fi pe placul conducătorilor lui Al-Shabab, formație din Arabia Saudită, iar jurnaliştii de la Khabars7.com anunţă că zilele sale sunt numărate. Conducerea i-ar fi găsit deja şi înlocuitor, potrivit mediafax.

Pedro Emanuel (44 de ani), în prezent la Al-Taawon, ar fi antrenorul care urmează să-l înlocuiască pe Marius Şumudică, şefii lui Al-Shabab aşteptând doar ca înţelegerea lui Pedro Emanuel cu actuala echipă să expire în iunie 2019.

Citește și: Important! Aceste telefoane vor dispărea de pe piață! Se vor da amenzi usturătoare

Tensiunile din club au apărut după ultimul meci din campionat. Deşi echipa sa s-a impus cu 2-1, în faţa lui Al Batin, Şumudică a avut o reacţie dură după partidă: "Am câştigat atâtea meciuri şi, după o singură înfrângere, mi-au făcut semn să plec. Nu mi s-a mai întâmplat asta niciodată. Mai avem trei jocuri şi voi da tot ce am mai bun pentru Shabab, pentru a termina în primele trei sau patru şi să ne calificăm în Liga Campionilor, iar apoi vom vedea.

Citește și: Viorica Dăncilă face anunțul! Recorduri în economie după atacurile lui Klaus Iohannis

Să-l aducă pe Guardiola sau pe Mourinho, n-am nicio problema, dar nu ştiu dacă vor face mai multe puncte! Eu sunt al doilea antrenor după Preudhomme care a reuşit acest lucru. Dragoste cu sila nu se poate!", a afirmat Şumudică.

Şumudică a fost instalat pe banca lui Al-Shabab în vara anului trecut. A adunat 29 de meciuri, 15 victorii, 8 egaluri şi 6 înfrângeri.

Citește și: Lovitură pentru Monica Gabor! Aceasta riscă să își piardă libertatea

"Probabil că nu trebuia să fiu aşa de vehement, dar eram nervos pentru că după meciul pierdut etapa trecută (n.red.- 0-4 cu Al Ahli) au fost nişte suporteri care m-au contestat. Preşedintele mi-a zis şi are dreptate că nu trebuia să-i bag în seamă. Eu mai am un an de contract aici, am avut rezultate excelente şi cu toţii suntem mulţumiţi", a spus Şumudică, după ieşirea nervoasă.