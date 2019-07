SunGarden Golf & Spa se lauda cu milioane incasari dar cerșește reclama gratis ziarelor din Cluj

Eden 1

SunGarden Golf & Spa Resort, care se autointitulează drept cel mai impunător complex hotelier din Cluj, anunță că a înregistrat o creștere de 30% a numărului de turiști cazați în prima parte a acestui an, gradul de ocupare depășind indicii acestei perioade. Printr-un comunicat de presă spamat pe adresa tuturor redacțiilor din Cluj și nu numai, resort-ul se laudă cu numărul impresionant de turiști și cifra de afaceri de ordinul milioanelor de lei, prin intermediul unei firme de PR din București, care excelează în greșeli și trimite apoi erate, că de fapt cifra de afaceri este mult mai mare.

Considerând cifrele minuscule pe care le învârt, anual, la propriu și la figurat de pe spatele clujenilor, publicăm în cele ce urmează comunicatul în cauză, doar-doar vor avea la anul mai multe încasări și își vor permite o comunicare cu clienții mai eficientă și profesionistă.

„Anul 2019 a reprezentat pentru noi, până acum, un an al ascensiunii, al provocărilor și al reușitelor. Întotdeauna prima jumătate a anului oferă o perspectivă destul de generoasă asupra întregului an, mai ales în ceea ce privește cazarea. Numărul mare de turiști pe care i-am găzduit și evenimentele corporate pe care le-am organizat ne-au permis să obținem rezultate foarte bune. Deși am fost în extrasezon, în perioada 1 ianuarie - 31 mai am înregistrat o cifră de afaceri de peste 6,3 milioane de lei (aproximativ 1,5 milioane de euro).

În ceea ce privește întregul an 2019, preconizăm că va fi unul de succes. Suntem încurajați de rezultatele din prima parte a acestui an, care ne-au determinat să ne dezvoltăm strategii și planuri pentru finalul anului. Estimăm că vom avea un număr de peste 20.000 de persoane cazate în hotel și o cifră de afaceri de peste 18 milioane de lei”, declară Nicolae Căpușan, proprietarul complexului SunGarden Golf & Spa Resort.

În primele șase luni ale acestui an, aproximativ 6.300 de oaspeți au fost cazați în cele 46 de camere ale hotelului, reprezentând o creștere de aproximativ 30% față de aceeași perioadă a anului trecut. Hotelul se bucură de o popularitate în creștere în rândul turiștilor străini, care încep să aprecieze tot mai mult serviciile oferite de către SunGarden Golf & Spa Resort. Aproximativ 3.000 de turiști străini au fost cazați în hotel, reprezentând aproape 50% din totalul de oaspeți ai complexului în primele șase luni ale acestui an.

Durata medie de ședere a fost de 3 nopți, iar printre cele mai apreciate facilități au fost centrul Wellness & Spa de peste 1.400 mp, împreună cu minunatele terapii și tratamente aduse din toate colțurile lumii. Totodată, oaspeții SunGarden apreciază foarte mult și activitățile sportive pe care le pot practica în cadrul resortului, în special provocatorul teren de golf de nouă cupe, dar și celelalte activități outdoor de sezon, precum tenisul de câmp, volei de plajă, cycling, tir cu arcul, trasee de tracking prin pădurea Baciu ce înconjoară resortul și multe altele.

În ceea ce privește evenimentele, luna mai a fost cea mai încărcată de până acum, urmând lunile de vară în care SunGarden organizează evenimente private și corporate, începând chiar din zilele de miercuri și până duminică. Aceste evenimente contribuie semnificativ la cifra de afaceri a resortului.

Sezonul de vară se anunță unul foarte aglomerat

A doua parte a anului se anunță una foarte încărcată, mai ales în sezonul cald, perioadă pentru care numărul de rezervări și de evenimente programate au depășit așteptările.

„Pentru noi intervalul iulie – octombrie va fi unul foarte încărcat, ceea ce înseamnă oaspeți numeroși. Avem aproape toate weekend-urile din acest interval ocupate, iar pe timpul săptămânii rezervările au depășit așteptările noastre. În ceea ce privește organizarea de evenimente, fie ele nunți, petreceri corporate, competiții de golf sau altele vom avea, de asemenea, o activitate foarte intensă.

Totodată, după această perioadă de sezon, așteptăm sărbătorile de iarnă, care vor aduce un nou val semnificativ de turiști”, declară Ana Maria Busuioc, General Manager al SunGarden Golf & Spa Resort.

Pentru a doua parte a anului, complexul din inima Ardealului își așteaptă oaspeții cu noi surprize, SunGarden pregătind pachete speciale create atât pentru turiștii interni, cât și internaționali.

„Încercăm să venim în întâmpinarea oaspeților cu facilități diversificate și servicii exclusive de calitate. Diversitatea facilităților indoor și outdoor este unul dintre punctele noastre forte. Am pregătit pachete de servicii de cazare combinate cu spa & wellness, terapii și masaje, golf, aventură și multe altele. În acest sens avem pachetele SPA JOURNEYS cu două până la patru nopți de cazare dedicate iubitorilor de well-being. Avem pachete de tip CITY BREAK și ne pregătim să lansăm pachetele de GOLF DESTINATION, care includ Green Fee-uri pe câteva dintre terenurile de golf din Transilvania, precum și relansarea pachetelor de tip TRANSYLVANIA LEGENDS, prin care oaspeții pot cunoaște mai bine regiunea, pot admira principalele obiective turistice prin circuite special realizate pentru ei”, precizează Ana Maria Busuioc.



