Sunset Sea-mphony 2019, concerte la malul Marii Negre

„Pentru ediția 2019 a „Sunset Sea-mphony”, organizatorii au pregătit un repertoriu inedit, care va cuprinde piese românești și străine cunoscute și apreciate de publicul larg, din genuri muzicale diferite - piese celebre de muzică simfonică precum și adaptări pentru interpretarea cu instrumente clasice ale unor melodii cunoscute, evergreen-uri, hit-uri pop-rock românești și străine, cântece cunoscute de muzică populară românească. Prin scoaterea muzicii simfonice din sălile tradiționale și din tiparele conservatoare, cu adresabilitate strictă pentru un public restrâns, elitist și prin aducerea acesteia în atenția publicului larg, Sunset Sea-mphony 2019 propune dezvoltarea de audiențe noi și oferirea unui produs cultural de calitate unui public țintă din toate categoriile sociale și de vârstă. Calitatea deosebită a actului artistic, oferit publicului larg și nu doar unuia avizat, precum și susținerea concertelor într-un spațiu absolut neconvențional sunt aspecte care conferă proiectului caracteristicile unei manifestări culturale originale și de calitate.”, spune Georgiana Rusu, organizatoarea evenimentului.

Sunset Sea-mphony, un eveniment cultural devenit deja tradiție, se întoarce, pentru al treilea an consecutiv, pe faleza Cazinoului din Constanța.Constănțenii și turiștii vor putea să asculte, timp 13 zile, muzică românească și străină de calitate, interpretată live de orchestra simfonică Bigg Dimm a’Band a Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca.Orchestra formată din 25 de muzicieni și condusă de dirijorul Răzvan Metea a pregătit 60 de melodii dintr-o plajă diversă, de la Maria Tănase la Dmitri Shostakovich și Metallica.Concertele vor avea loc în fiecare seară, în perioada 5 – 17 august 2019 inclusiv, pe faleza Cazino Constanța, în zona grupului statuar „Pescarii”, între orele 20.00 și 21.00. Publicul poate asista gratuit la toate spectacolele.Repertoriul cuprinde 60 de melodii cunoscute (piese celebre de muzică simfonică, precum și adaptări pentru interpretarea cu instrumente clasice ale unor melodii cunoscute, evergreen-uri, hit-uri pop-rock românești și străine, cântece cunoscute de muzica populară românească etc.), reorchestrate pentru interpretarea cu o orchestră simfonică.Din repertoriu fac parte melodiile:1. 1000 (Vunk)2. 20 de ani (Voltaj)3. A Different Corner (George Michael)4. Adventure of a lifetime (Coldplay)5. Ana (Vama Veche)6. Andrii Popa (Mircea Baniciu)7. Basul și cu toba mare (Vița de vie)8. Am nevoie de tine (Direcția 5)9. Bittersweet symphony (The Verve)10. Billie Jean (Michael Jackson)11. Bring me to life (Evanescence)12. Bunica bate toba (Zdob și Zdub)13. Căsuța noastră (Gică Petrescu)14. Ce are ea (Delia)15. Cerul (Proconsul)16. Clocks (Coldplay)17. Cântec pentru prieteni (Compact)18. Cine (Hara)19. Crazy in Love (Beyonce)20. Despacito (Louis Fonsi)21. Dincolo de nori (Holograf)22. Dj Vasile (Zdob și Zdub)23. Dust in the Wind (Kansas)24. Drumurile noastre (Dan Spătaru)25. Englishman in New York (Sting)26. Eu te voi iubi (Adrian Daminescu)27. Fragile (Sting)28. Hai acasă (Gil Dobrică)29. Hai vino iar în gara noastră mică (Gabriel Dorobanțu)30. Happy (Will Pharell)31. Hey Jude (Beatles)32. Hotel California (Eagles)33. I’m yours (Jason Mraz)34. In the end (Linkin Park)35. La cumparsita (Carlos Gardel)36. Mă-ntorc la tine, mare albastră (Daniel Iordăchioaie)37. Mi-e dor de tine (Mălina Olinescu)38. Miorița (Zdob și Zdub)39. Muro Shavo (Hara)40. Nothing else matters (Metallica)41. Ochii tăi (Holograf)42. Până când nu te iubeam (Maria Tănase)43. Ploaia (Cargo)44. Por una cabeza (Carlos Gardel)45. Strada ta (Iris)46. Shape of you (Ed Sheeran)47. Sweet child of mine (Guns&n Roses)48. Spune-mi cine ești (Semnal M)49. Stand by me (Ben King)50. Trenul pierdut (Compact)51. Unde dragoste nu e, nimic nu e (Gheorghe Gheorghiu)52. Uptown Funk (Bruno Mars)53. Vara nu dorm (Connect-R)54. Vals Nr 2 (Shostakovich)55. Vara asta (Vama Veche)56. Vinovații fără vină (Pasărea Phoenix)57. What a wonderful world (Louis Armstrong)58. Wake me up (Wham)59. Yesterday (Beatles)60. You raise me up (Josh Groban).Proiectul este finanțat de Primăria Municipiului Constanța și organizat de Asociația Culturală Georgiana Rusu. Bugetul total al proiectului este de 275.447 lei, reprezentând 250.000 lei - finanțare asigurată de municipiul Constanța și 25.447 lei - contribuția proprie a beneficiarului. Sponsor: Infinity Art Dental. Proiect: Sunset Sea-mphony 2019.Valoarea totală a proiectului: 275.447 leiSursă foto: Primăria Municipiului Constanța