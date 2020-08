SunsetSea-mphony se intoarce in Constanta!

, un eveniment devenit deja tradiție, bazat pe un concept unic în România, se întoarce în Constanța, pentru al patrulea an consecutiv.Proiectul este finanțat deși organizat de, în parteneriat cu Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca și cu Teatrul de Stat Constanța. Bugetul total al proiectului este de, reprezentând- finanțare asigurată de municipiul Constanța șicontribuția proprie a beneficiarului. Sponsor: InfinityArtDental.„SunsetSea-mphony 2020” propune, în această vară, o nouă abordare inovatoare: vor fi susținute, primul îndin vecinătatea sediului principal al Primăriei Constanța (19:00 - 20:00), cel de-al doilea în spațiul deja consacrat, la(21:00 - 22:00).Astfel, pe lângă valoarea artistică intrinsecă, proiectul, contribuind laa zonei Parcului Arheologic de lângă Primăria Constanța.În plus, ediția 2020 a „SunsetSea-mphony” este pregătită să ofere publiculuiromânești și străine cunoscute și apreciate de publicul larg, din genuri muzicale diferite, interpretate live de orchestra simfonică BiggDimma’Band a Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Sunt piese celebre de muzică simfonică, precum și adaptări pentru interpretarea cu instrumente clasice ale unor melodii cunoscute, evergreen-uri, hit-uri pop-rock românești și străine, cântece cunoscute de muzică populară românească etc.„Prin scoaterea muzicii simfonice din sălile tradiționale și din tiparele conservatoare, cu adresabilitate strictă pentru un public restrâns, elitist și prin aducerea acesteia în atenția publicului larg, ne propunem dezvoltarea de audiențe noi si oferirea unui produs cultural de calitate unui public țintă din toate categoriile sociale și de vârstă. Vă promitem, ca de fiecare data, o calitatea deosebită a actului artistic. Și, tot ca de fiecare dată, spectacolele noastre nu se adresează numai publicului avizat, dar și celui larg”, spune Georgiana Rusu, organizatoarea evenimentului.. Organizatorii vor lua toate măsurile stabilite de legislație pentru prevenirea răspândirii COVID-19.Din repertoriu vor face parte melodiile: 1. 1000 (Vunk) 2. 20 de ani (Voltaj) 3. A Different Corner (George Michael) 4. Adventure of a lifetime (Coldplay) 5. Ana (Vama Veche) 6.Andrii Popa (Mircea Baniciu) 7. Bang-bang (Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj) 8. Basul și cu toba mare (Vița de vie) 9.Billie Jean (Michael Jackson) 10.Bringmetolife (Evanescence) 11. Bunica bate toba (Zdob și Zdub) 12. Căsuța noastră (Gică Petrescu) 13. Cântec pentru prieteni (Compact) 14. Cine (Hara) 15.Crazy in Love (Beyonce) 16. Dancing queen (Abba) 17.Despacito (Louis Fonsi) 18. DJ Vasile (Zdob și Zdub) 19.Dream on (Aerosmith) 20. Drumurile noastre (Dan Spătaru) 21.Dust in theWind (Kansas) 22.Englishman in New York (Sting) 23. Eu te voi iubi (Adrian Daminescu) 24. Fragile (Sting) 25. Hai acasă (Gil Dobrică) 26. Hai vino iar în gara noastră mică (Gabriel Dorobanțu) 27. Happy (Pharell) 28.Hey Jude (Beatles) 29. Hotel California (Eagles) 30. In theend (Linkin Park) 31. La cumparsita (Carlos Gardel) 32.Libertango (Astor Piazolla) 33.Livin' on a Prayer (Bon Jovi) 34.Madaboutyou (Hooverphonic) 35. Material Girl (Madonna) 36. Mă-ntorc la tine, mare albastră (Daniel Iordăchioaie) 37. Miorița (Zdob și Zdub) 38.MuroShavo (Hara) 39.Nothingelsematters (Metallica) 40. Până când nu te iubeam (Maria Tănase) 41. Por una cabeza (Carlos Gardel) 42.September (Earth, Wind& Fire) 43.Shape of you (EdSheeran) 44.SmellsLikeTeen Spirit (Nirvana) 45. Stand byme (Ben King) 46. Strada ta (Iris) 47.Sweetchild o mine (Guns&nRoses) 48. Take on me (A-ha) 49. Unde dragoste nu e, nimic nu e (Gheorghe Gheorghiu) 50.Uptown Funk (Bruno Mars) 51. Vara asta (Vama Veche) 52. Vara nu dorm (Connect-R) 53. Vinovații fără vină (Pasărea Phoenix) 54.Wakemeup (Wham) 55. Waterloo (Abba) 56.Waltz No 2 (Shostakovich) 57.What a wonderfulworld (Louis Armstrong) 58.Yesterday (Beatles) 59. Right Here, Rightnow (Fatboy Slim) 60. Ziua Vrăjitoarelor (Cargo). Muzică din filme:61.Can’t stop thisfeeling (Trolls) 62.Eye of the Tiger (Rocky) 63. Game of Thrones (main theme) 64. Gladiator (NowWe Are Free) 65.I’llneverloveagain (A star isborn) 66.Last of theMohicans (Main theme) 67.Skyfall (Soundtrack) 68. The pinkpanther (Main theme) 69. Time of mylife (Dirty Dancing) 70.UnchainedMelody (Ghost) 71.You’retheonethat I want (Grease) 72. Bella Ciao (La casa de papel) 73. La vita e bella (Soundtrack) 74.Let it go (Frozen) 75. The Darkknight (Main theme).