Sunt divortati de 2 ani, dar gestul facut acum de Connect-R i-a lasat pe toti fara cuvinte

Connect-R si Misha au divortat in urma cu aproape doi ani, insa au ramas in relatii foarte bune. Isi cresc fetita impreuna, iar artistul recunoaste ca fosta lui sotie este femeia pe care o iubeste cel mai mult. In cadrul emisiunii de la Antena Stars, artistul a vorbit despre cea mai recenta piesa lansata, „Perfect”, dar si despre relatia cu femeia care i-a daruit un copil.

„De rusine, sunt foarte multi oameni care lucreaza in spatele meu si mi-e rusine sa las ritmul mai jos si cumva de-asta imi dau tot interesul. Totul a plecat de la Nichita, de la un interviu al marelui Nichita Stanescu, care spunea ca un cub perfect nu arage atentia. Mi s-a parut genial, mi s-a parut linistitor pentru mine, pentru ca am trait mult timp in ochii celorlalti. Nu iese, trebuie sa te obisnuiesti….

O sa incerc sa fiu tot timpul cea mai buna versiune a mea, dar daca nu o sa reusesc nu e niciun fel de problema. Frumusetea unui om vine din interiorul lui, stiu oameni care nu sunt atat de estetici, dar care sunt atat de placuti, atat de frumosi. Ma gandeam daca ar fi existat sala pentru suflet. Nu cred ca mi-am ratat casnicia…Ceea ce nu se vede, ce nu se stie este ca eu nu cred ca mi-am ratat casnicia.

Eu cred ca eu si Mihaela nu am avut tima sa crestem impreuna, totul a fost pe repede inainte, a dfost din dragoste, inca mai e dragoste si cred ca va mai fi. Mai devreme am vorbit cu ea. E subiectul meu sensibil, e femeia pe care o iubesc cel mai mult. Avem vacante impreuna, inca mai avem planuri impreuna. Stii cum…timpul inapoi nu poti sa-l mai dai, dar prezentul iti ofera sansa sa faci totul cum trebuie.

Este genial ca intr-un cuplu, atunci cand unul are o problema, sa fie o problema rezolvata in 2. Copilul este sensul evolutiei ca viitorul sa fie mai bine decat trecutul”a spus Connect-R, pentru „Rai da Buni”.

