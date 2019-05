Sunt domeniile care ne ofera BUCURIE si LINISTE in viata! In Platoul Studioului BZI LIVE sunt invitati doi dintre acei oameni care ne fac sa visam frumos si sa avem sentimente speciale - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 8 mai 2019, incepand cu ora 15.00 in Studioul emisiunii BZI LIVE este programata cea de-a 295-a editie dedicata culturii, educatiei si istoriei. In Platoul BZI LIVE se va dialoga despre domeniile care ne ofera BUCURIE si LINISTE in viata! Sunt invitati doi dintre acei oameni care ne fac sa visam frumos si sa avem sentimente speciale. Este vorba de indragitul artist pe segmentul muzicii folk - Adi Bezna alaturi de profundul si hatrul poet Andrei Maftei! Alaturi de cei doi vor fi abordate o serie de aspecte ce tin de proiectele pe care le deruleaza, rolul muzicii si al poeziei in viata noastra, actiunile si momentele pe care le pregatesc pentru viitor, realitati culturale si artistice contemp ...