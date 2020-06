Suntem din ce in ce mai puțini - Populația Romaniei a scazut cu aproape 10.000 de locuitori

România a înregistrat în luna aprilie 2020 un spor negativ, decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 9.714 persoane, comparativ cu martie 2020, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate joi.

În luna aprilie 2020 s-a înregistrat naşterea a 12.098 copii, cu 241 mai mulţi copii decât în luna martie 2020. Numărul deceselor înregistrate în luna aprilie 2020 a fost de 21.812, cu 779 decese mai puţine decât în luna martie 2020.În ceea ce priveşte numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna aprilie 2020, a fost de 94 copii, în creştere cu 11 decese sub 1 an faţă de luna martie 2020.Potrivit statisticii, în aprilie 2020, două treimi din totalul numărului de decese s-au înregistrat pentru persoanele cu vârstă de cel puţin 70 ani: 9.165 decese reprezentând 42% din total s-au înregistrat la grupele de vârstă 80 ani şi peste, 5.324 decese reprezentând 24,4% au revenit celor de 70-79 ani şi 4.194 decese (19,2%) persoanelor în vârstă de 60-69 ani. "Firesc, la polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 5-19 de ani (48 decese), 20-29 ani (85 decese) şi 0-4 ani (115 decese)", se menţionează în comunicat.În luna aprilie 2020, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 1409 căsătorii, cu 2644 mai puţine decât în luna martie 2020.Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr.202/2010 a fost de 1381 în luna aprilie 2020, cu 508 mai puţine decât în luna martie 2020.

În luna aprilie 2020, numărul născuţilor-vii înregistrat în luna aprilie 2020 a fost mai mic cu 3.490 comparativ cu aceeaşi lună din 2019. Numărul persoanelor care au decedat în luna aprilie 2020 a fost cu 474 mai mare faţă de luna aprilie 2019.



Sporul natural a fost negativ atât în luna aprilie 2020 (-9714 persoane), cât şi în luna aprilie 2019 (-5750 persoane).

Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 9 mai mic în luna aprilie 2020, decât cel înregistrat în luna aprilie 2019.



Totodată, în luna aprilie 2020, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 10.683 persoane, iar în mediul rural decesul a

11.129 persoane. Faţă de aceeaşi lună din anul 2019, numărul persoanelor care au decedat a crescut cu 594 persoane în mediul urban, iar în mediul rural s-a înregistrat o uşoară scădere faţă de luna aprilie din anul precedent (mai puţin cu 120 persoane).



"Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice încep să devină mai vizibile, prin scăderi uşor mai pronunţate faţă de anul precedent în cazul natalităţii şi printr-un trend uşor crescut în cazul deceselor, la nivelul lunii aprilie", se menţionează în comunicat.



Numărul căsătoriilor a fost, în luna aprilie 2020, cu 4.061 mai mic decât cel înregistrat în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 în luna aprilie 2020 s-au pronunţat cu 1.305 divorţuri mai puţine decât în luna aprilie 2019.



"Pentru o caracterizare completă a fenomenelor demografice înregistrate în lunile martie-aprilie 2020, în contextul pandemiei COVID19, trebuie avut în vedere faptul că prevederile ordonanţelor militare au introdus anumite limitări în posibilitatea de desfăşurare a unor evenimente cu mai mult de trei persoane, au limitat deplasările în afara locuinţei şi în afara localităţii, au suspendat activităţile în spaţii închise, au determinat Uniunea Notarilor Publici să amâne termenele pentru dosarele de divorţ aflate pe rol după sistarea stării de urgenţă. De asemenea, datele trebuie interpretate în corelare cu informaţiile din surse administrative, în special cele publicate de Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică", precizează INS.