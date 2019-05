Suntem pregatiti“: SSC Farul, meci care pe care, miercuri, la Constanta, cu Daco-Getica Bucuresti (galerie foto)

Am trecut peste înfrângerea dureroasă cu Petrolul Ploieşti şi am dres puţin busuiocul, câştigând la Mioveni. Echipa noastră e mult mai aşezată decât la începutul returului, iar în cele mai multe meciuri evoluţiile au fost bune spre foarte bune. Ne aşteaptă un meci dificil cu Daco-Getica, o formaţie care, înainte de eşecul de la Oradea, avea trei victorii la rând şi care a învins echipe ca Piteşti, Petrolul sau Mioveni. În tur, ne-au învins clar. Va fi cel mai greu meci al nostru din ultimele patru etape de până la finele sezonului. Adversarii au în componenţă şi câţiva foşti farişti, precum Călinţaru, Rafa Stănescu, Tudorică, Ţăranu şi Prodan, care vor evolua cu ambiţie. O victorie ne-ar da linişte pentru ultimele etape, în care vrem să realizăm numai victorii. Sunt convins că jucătorii noştri vor face totul ca să câştige şi vor avea determinare, a declarat Petre Grigoraş, antrenorul principal al SSC Farul.