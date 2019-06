SUPARARE mare in Anglia, dupa umilința cu Romania: Manchester City scrie ca englezii au avut ghinion

România U21 a învins Anglia U21, scor 4-2, în al doilea meci de la Campionatul European de tineret, iar fanii englezi s-au arătat complet nemulțumiți de prestația favoriților.

În cadrul live text-ului BBC, fanii englezi şi-au ieşit din minţi pe final: "Wow. Ce se întâmplă cu defensiva asta? Avem o grămadă de jucători de Premier League aici... şi pierdem cu România! Poate echipa feminină a Angliei va câştiga Mondialul. Cu băieţii ne-am lămurit. La ce naiba se gândeşte selecţionerul? De ce n-au intrat de la început Foden şi Abraham?", au fost câteva dintre comentarii.

Administratorii contului de Twitter al clubul Manchester City au reacţionat după ce Anglia a pierdut meciul cu România, scor 2-4, la CE de tineret, estimând că jucătorii englezi au fost lipsiţi de noroc.

"O seară dificilă pentru tinerii lei, eliminaţi de la Euro U21 după o încleştare dramatică în meciul cu România. Băieţi ghininişti", a notat campioana Angliei.

România a învins incredibil Anglia, scor 4-2, după un final dramatic. Puşcaş a deschis scorul în minutul 76, Gray a egalat în 79, Hagi a înscris în 85, Abraham a egalat în 86, iar Florinel Coman a închis jocul cu două goluri înscrise în minutele 88 şi 90+3. Urmează meciul cu Franţa pentru tricolori, pe 24 iunie, de la ora 22:00, care au 6 puncte după două meciuri.

