Super-eveniment la Constanta!: Romania lupta pentru calificarea la Europenele de baschet 3x3! Dunkuri acrobatice, momente de dans si concursuri pentru spectatori (galerie foto)

„Mă bucur că FIBA ne-a acordat pentru al doilea an consecutiv încredere pentru a organiza un astfel de eveniment, prin care reușim să contribuim la dezvoltarea imaginii și identității orașului Constanța. Evenimentele de acest gen au un impact foarte mare asupra comunității. Sunt copii care vin, văd pentru prima oară o minge de baschet, apoi o cer să se joace, rămân conectați la fenomen și își găsesc modele printre jucătorii pe care îi văd”, a declarat Andrei Talpeș, președintele Asociației Județene de Baschet Constanța.

„Va fi o competiție dificilă, dar sper să obținem din nou calificarea la Campionatul European. Toată lumea investește in ce în ce mai mult în această disciplină, echipele devin din ce în ce mai profesioniste și sper să reușim să ne menținem și noi acolo. Am început această muncă acum trei ani, ne-am făcut o promisiune în primul rând nouă și luptăm pentru a ne atinge scopul final, calificarea la Jocurile Olimpice”, a declarat Anca Stoenescu, căpitanul echipei naționale de baschet 3x3 a României.

„Federația Română de Baschet încearcă să se repoziționeze și să susțină din ce în ce mai mult această disciplină care va face parte din programul Jocurilor Olimpice. Le mulțumesc organizatorilor, autorităților locale din Constanța, au fost principali promotori și continuatori a ceea ce a început Sport Arena, iar alături de ei din ce în ce mai multe cluburi se implică în 3x3 în ultima vreme. Țelul Federației este calificarea la Jocurile Olimpice, în special fetele au o șansă majoră”, a punctat antrenorul federal Claudiu Fometescu.

“Suntem mândri că municipiul Constanța se impune pe plan international ca un centru al baschetului 3x3. Toate cele trei etape de calificare la Europene au loc în acest weekend, celelalte două fiind la Riga, respectiv Kiev. Sperăm să avem alături de noi la eveniment cât mai multă lume, nu neapărat pasionată de baschet ci și de spectacol în general, pentru că evenimentele de baschet 3x3 reprezintă un spectacol, dincolo de latura sportive”, a spus Radu Petre, delegat din partea FIBA 3x3 la acest eveniment.

Date: 29 Jun 2019 Time Court Category Round Team 1 Team 2 29 Jun 10:00 AM Main Court Women Pool C Andorra Turkey 29 Jun 10:25 AM Main Court Men Pool C Turkey Azerbaijan 29 Jun 10:50 AM Main Court Men Pool C Germany Portugal 29 Jun 11:15 AM Main Court Women Pool B Spain Ireland 29 Jun 11:40 AM Main Court Women Pool C Germany Turkey 29 Jun 12:05 PM Main Court Men Pool C Portugal Turkey 29 Jun 12:30 PM Main Court Women Pool B Spain Serbia 29 Jun 12:55 PM Main Court Men Pool C Germany Azerbaijan 29 Jun 01:20 PM Main Court Women Pool C Andorra Germany 29 Jun 01:45 PM Main Court Women Pool B Serbia Ireland 29 Jun 05:40 PM Main Court Men Pool B Romania Ireland 29 Jun 06:05 PM Main Court Men Pool B Spain Belgium 29 Jun 06:30 PM Main Court Women Pool A Romania Portugal 29 Jun 06:55 PM Main Court ENTERTAINMENT 29 Jun 07:20 PM Main Court Men Pool B Spain Ireland 29 Jun 07:45 PM Main Court Women Pool A Belgium Portugal 29 Jun 08:10 PM Main Court ENTERTAINMENT 29 Jun 08:35 PM Main Court Men Pool B Belgium Romania 29 Jun 09:00 PM Main Court Women Pool A Romania Belgium Date: 30 Jun 2019 Time Court Category Round Team 1 Team 2 30 Jun 10:00 AM Main Court Men Pool C Turkey Germany 30 Jun 10:25 AM Main Court Men Pool A Slovenia Kosovo 30 Jun 10:50 AM Main Court Men Pool C Azerbaijan Portugal 30 Jun 11:15 AM Main Court Men Pool A Andorra Kosovo 30 Jun 11:40 AM Main Court Men Pool B Ireland Belgium 30 Jun 12:05 PM Main Court Men Pool A Slovenia Andorra 30 Jun 12:30 PM Main Court Men Pool B Romania Spain 30 Jun 04:35 PM Main Court Men Pool A 30 Jun 05:00 PM Main Court Women Pool A 30 Jun 05:25 PM Main Court ENTERTAINMENT 30 Jun 05:50 PM Main Court Men Pool A 30 Jun 06:15 PM Main Court Women Pool A 30 Jun 06:40 PM Main Court ENTERTAINMENT 30 Jun 07:05 PM Main Court Men Pool A 30 Jun 07:30 PM Main Court Women Pool A

Pentru al doilea an consecutiv, Constanța va găzdui unul dintre cele trei turnee de calificare pentru FIBA 3x3 Europe Cup, Campionatele Europene de baschet 3x3, eveniment la care vor lua parte ambele naționale ale României, atât la masculin, cât și la feminin. Turneul are loc pe 29 și 30 iunie în Piațeta Perla din Mamaia iar accesul publicului este gratuit.În anul în care se decid o parte dintre echipele calificate la Jocurile Olimpice, miza pentru fiecare competiție majoră din calendarul FIBA este una foarte mare, iar evenimentul finanțat de Primăria Municipiului Constanța oferă șansa echipelor românești să evolueze în fața propriilor suporteri.Această competiție are o însemnătate deosebită pentru Constanța, care este în acest week-end una dintre capitalele europene ale baschetului 3x3, alături de Riga și Kiev, celelalte două orașe unde au loc turnee de calificare la Campionatul European. Este o acțiune extraordinară de popularizare a baschetului, mai ales având în vedere că se desfășoară în plin sezon estival în Mamaia, un afluența de turiști este foarte mare, a spus Ilie Floroiu, consilier pe probleme de sport al Primarului Municipiului Constanța.Unsprezece echipe naționale la masculin și nouă echipe naționale la feminin vor căuta să obțină biletele care duc la FIBA 3x3 Europe Cup ce va avea loc în Debrecen, Ungaria, 30 August - 1 Septembrie, iar dintre ele doar două echipe masculine și două feminine vor merge mai departe.Echipele vor fi împărțite în trei grupe, la fiecare categorie, iar câștigătoarele din fiecare grupă vor avansa în faza următoare, faza grupelor principale, de unde primele două clasate se vor califica la FIBA 3x3 Europe Cup.Trupa de slam-dunk acrobatic Dunking Devils din Slovenia va fi prezentă în premieră la Constanța și este pregătită să electrizeze publicul cu reușitele lor aflate la limita dintre posibil și imposibil. Dunking Devils au o experiență de peste 1800 de spectacole în 47 de țări, pe cinci continente. Acrobații sloveni au animat pauzele dintre meciuri în cele mai tari competiții de baschet din lume –NBA, Euroligă sau Campionate Europene.Trupa de majorete Dracula’s Girls va fi prezentă la Mamaia pentru momente de dans incendiare în pauzele dintre meciuri. Fetele din Târgoviște au în palmares mai multe medalii la concursurile internaționale de majorete și au participat de asemenea la finala circuitului mondial de baschet 3x3, la Abu Dhabi în 2016.Spectatorii sunt așteptați să susțină naționalele de baschet 3x3 ale României și vor avea parte la rândul lor de acțiune pe terenul de joc în cadrul concursurilor susținute de către partenerii competiției. Superbet pune la bătaie un premiu în bani de 250 de lei în fiecare zi a competiției la concursul Lucky Shot pentru fanii cu cea mai mare precizie la aruncări.Cele 12 delegații ale țărilor participante vor fi de asemenea implicate în activități de CSR de-a lungul prezenței lor la Constanța, urmând să fie organizate vizite la centre de plasament unde vor avea loc scurte demonstrații de baschet dedicate copiilor.FIBA 3x3 Europe Cup Qualifier este un eveniment organizat de către Asociația Județeană de Baschet Constanța cu finanțarea Primăriei Municipiului Constanța.Competiția este susținută de Peak – apparel partner, Tissot – official timekeeper, Wilson – global sponsor, Superbet – elite partner, UPC – connectivity partner, City Park Mall, Red Bull, sport-loft.com, Zizin, Doritos, Iridex Group, Stirom, Federația Română de Baschet, Direcția Județeană de Sport Constanța și Sport Arena Streetball – event partners. Powered byKiss FM.