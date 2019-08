Supercupa Europei - Tammy Abraham a fost ținta jignirilor rasiste dupa ce a rartat penalty-ul decisiv

Atacantul formaţiei Chelsea, Tammy Abraham, 21 de ani, a fost ţinta jignirilor rasiste pe reţelele de socializare după ce a ratat ultima lovitură de la 11 metri din Supercupa Europei potrivit news.ro

"Noaptea trecută, am primit rapoarte despre abuzul rasist îndreptat către Tammy Abraham pe reţelele de socializare după meciul echipei Chelsea din UEFA Supercup. Un astfel de abuz este acum tot mai previzibil, dar nu mai puţin dezgustător. Îl asigurăm de susţinerea noastră pe Tammy şi reafirmăm solicitarea noastră către Twitter şi către alte reţele de socializare să reducă acest nivel de abuz. Este o solicitare la a acţiona - vrem să ştim ce vor face pentru a combate această problemă insidioasă", de arată într-un comunicat al Kick It Out, potrivit dailymail.co.uk.

Asociaţia antirasism Kick It Out este extrem de activă în sport şi mai ales în fotbal.

După meciul de miercuri seară, antrenorul Frank Lampard a declarat că nu este supărat pe Tammy Abraham, cel care a ratat penaltiul ce a privat-o pe Chelsea de trofeu.

"I-am spus lui Tammy să nu-şi facă griji. Am fost acolo, am ratat penaltiuri. Ceea ce vreau este ca tinerii jucători să ajungă să marcheze de la 11 metri. El va reveni mai puternic", a adăugat antrenorul.

Liverpool, campiona Europei, a câştigat Supercupa Europei după ce a învins, miercuri, la Istanbul, echipa Chelsea, câştigătoarea Ligii Europa, în urma executării loviturilor de departajare. Liverpool a câştigat a patra oară Supercupa Europei, după ediţiile din 1977, 2001 şi 2005.

După 90 de minute scorul a fost egal, 1-1 (0-1), iar după 120 de minute egalitatea s-a păstrat, scor 2-2.

Au marcat: Mane '48 şi '95 / Giroud '36, Jorginho '101 (p).

La penaltiuri au înscris Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold, Salah / Jorginho, Barkley, Mount, Emerson. A ratat doar Abraham, care a încheiat cele cinci serii de penaltiuri. Portarul spaniol Adrian a apărat şutul atacantului de la Chelsea.