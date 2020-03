Supergrupul BPMD reunește actuali și foști membri ai trupelor Overkill, Dream Theater si Machine Head

Solistul Bobby Blitz (Overkill), bateristul Mike Portnoy (The Winery Dogs, ex-Dream Theater), chitaristul Phil Demmel (Vio-lence, ex-Machine Head) şi basistul Mark Menghi (Metal Allegiance) formează supergrupul BPMD, care pregăteşte lansarea albumului de debut, potrivit news.ro.

Trupa interpretează variante ale unor piese rock din anii 1970 şi a semnat un acord cu Napalm Records, iar în lunile următoare va lansa primul album.

„Sesiunile BPMD au fost foarte amuzante”, a spus Blitz într-un comunicat preluat de consequenceofsound.net. „Ne-am întors la rădăcini şi chiar înainte de asta. Pe măsură ce s-a dezvoltat, am realizat toţi că este ceva special, la fel şi Napalm Records, după o ascultare”.

Menghi a adăugat: „Suntem foarte încântaţi de primul album BPMD. Vara trecută am venit cu ideea nebunească şi iată-ne, după nici un an. Va vedea lumina în aceste vremuri care ne încearcă. Planeta are nevoie de ceva care să o facă să se simtă bine şi eu, cu toată inima, cred că aceste piese vor face asta”.

Muzicienii au realizat versiuni ale unor piese scrise de ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, James Gang, Aerosmith şi Grand Funk Railroad.

BPMD are programat primul show pe 30 mai, în New Jersey. Veniturile din acest concert, în cazul în care va avea loc, având în vedere măsurile restrictive luate de autorităţi în încercarea de a stopa răspândirea Covid-19, vor fi donate Old Bridge Militia Foundation.