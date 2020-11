Supermarketurile sunt cele mai frecvente locuri pe care oamenii le-au vizitat în zilele premergătoare unui test pozitiv, aratp aplicația Test and Trace din Anglia, după cum relatează Sky News. Serviciul de Sănătate Publică urmărit traseul persoanelor care au dat rezultate pozitive în perioada 9-15 noiembrie. Public Health England (PHE) a strâns datele folosind aplicația NHS […] The post Supermarketurile – cele mai vizitate locuri de britanicii diagnosticați cu Covid-19-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.