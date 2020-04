Suplimentare: Mai mult de 1.800 de polițiști de birou, trimiși la munca pe strada

Ministrul a decis ca începând cu 7 aprilie, 1.868 de persoane din cadrul unităților Aparatului central al MAI și al unor structuri aflate în subordinea acestuia, să fie delegate sau detașate, după caz, la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, respectiv la inspectoratele de poliție județene, pe raza cărora acestea locuiesc, scrie stiripesurse.ro. Vela The post Suplimentare: Mai mult de 1.800 de polițiști de birou, trimiși la muncă pe stradă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.