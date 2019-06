Supriza in cantonamentul Nationalei U21 chiar inaintea meciului cu Germania! Ce s-a intamplat

Romania U21 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania U21 a obtinut calificarea in semifinalele Campionatului European si, implicit, participarea la Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo. Cu o zi inainte de meciul cu Germania, tricolorii au avut parte de o surpriza. FRF informeaza ca elevii lui Mirel Radoi au primit insignele cu insemnele olimpice si tricolorul in cantonamentul din Bologna. Ionut Radu, Dennis Man si Ionut Nedelcearu au fost printre cei fotografiati in timp ce se bucurau de distinctia primita. "Felicitari, baieti, mergem cu fotbalul la Olimpiada dupa jumatate de secol! Batem Germania si continuam sa scriem istorie! FORZA TRICOLORII!", a scris site-ul frf.ro. Romania s-a calificat la Jocurile Olimpice de vara din 2020, de ...