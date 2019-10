„Surioara mea, stiu ca nu ai murit…” Surioara Madalinei Parja, mesaj devastator! Ce s-a intamplat ieri. Ti se face piele de gaina

In urma cu aproape patru luni, Madalina Parja si-a pierdut viata, alaturi de alte trei fete, in cumplitul accident de tren de la Jibou. Zilele trecute, Madalina ar fi implinit frumoasa varsta de 21 de ani, dar in loc sa i se ureze „La multi ani”, familia si prietenii i-au aprins o lumanare, in semn de pretuire.

Zilele trecute, Madalina Parja, una din victimele accidentului din Jibou ar fi implinit 21 de ani. Sora ei mai mica, Adelina, a postat pe Facebook un mesaj care iti va umple ochii de lacrimi, alaturi de cateva baloane care formau porecla ei si un buchet imens de flori.

„ Astazi esti un inger care infrumuseteaza cerul, astazi te uiti la noi de acolo de sus fara a spune un cuvant ! Astazi trebuia sa fie despre tine, omul care nu a gresit nimanui cu nimic, care a fost mereu cu zambetul pe buze, indiferent de ce s-a intamplat ! Te port in suflet ca o icoana sfanta si imi lipsesti atat de mult, dar mai ales astazi, cand trebuia sa iti spunem cu totii “La multi ani !”, putem doar sa mergem sa iti punem o lumanare !

Am fost mereu nedespartite si cu siguranta si in aceste momente sarbatoream implinirea a 21 de ani frumosi si sanatosi, dar planurile lui Dumnezeu au fost altele ! Ai plecat mult prea devreme de langa noi, dar locul tau nu il va ocupa nimeni niciodata si mai ales amintirea ta va ramane mereu vie in inimile noastre ! In fiecare seara ma intalnesc cu tine prin rugaciune si as vrea sa iti spun cate s-au intamplat si cate au mai fost de cand ai plecat, dar niciodata nu imi raspunzi ! Surioara mea, stiu ca nu ai murit si ne vezi de acolo de sus, asa ca ma rog la Dumnezeu sa ne intareasca si ma gandesc ca macar tie ti-e bine ! Te vom purta mereu in sufletele noastre, in inima noastra si in tot cugetul nostru, Pala a noastra ! Dumnezeu sa randuiasca odihna ta vesnica si sa te ierte, inima mea !” au fost cuvintele Adelinei, pentru sora ei moarta, Madalina Parja.

Va reamintim ca Madalina Parja, sora Adelinei, a fost una dintre cele patru fete moarte in accidentul de tren de la Jibou. Acolo, soferita, Sandra Ungur care este singura supravietuitoare, nu s-ar fi asigurat la trecerea pe calea ferata, iar trenul ar fi izbit in plin autoturismul in care se afla impreuna cu toate celelalte fete moarte.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.