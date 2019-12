Surorile Elle si Dakota Fanning vor juca pentru prima data in acelasi film

Surorile Elle şi Dakota Fanning vor juca împreună în adaptarea „The Knightingale”, regizată de Melanie Laurent, aceasta fiind prima dată când ele fac parte din aceeaşi distribuţie, scrie news.ro.

Adaptarea romanului scris de Kristin Hannah, bestseller, este produsă de TriStar Pictures.

Filmul spune povestea a două surori care trăiesc în Franţa, în ajunul celui de-al Doilea Război Mondial, şi descrie eforturile lor de a supravieţui şi rezista ocupaţiei germane. Povestea a fost inspirată de femeile curajoase din Rezistenţa Franceză, care au ajutat soldaţi ai Aliaţilor să scape din teritoriul ocupat de nazişti şi au adăpostit copii evrei.

Melanie Laurent, care a mai lucrat cu Elle Fanning pentru drama „Galveston”, va regiza după un scenariu scris de Dana Stevens.

„«The Nightingale» va reprezenta prima dată când jucăm împreună. Am jucat acelaşi personaj la vârste diferite, dar nu ne-am vorbit niciodată în faţa camerei de filmat. Mulţi ani am căutat un film în care să jucăm împreună, apoi a apărut acesta”, au spus surorile Fanning într-un comunicat citat de The Hollywood Reporter. „Ca surori, să împărtăşim asta în timp ce aducem la viaţă o poveste atât de puternică a unor surori este un vis devenit realitate. Suntem norocoase să fim ghidate de regizoarea noastră neînfricată, Melanie Laurent, în această călătorie”.

Elle Fanning, în vârstă de 21 de ani, poate fi văzută în prezent în „Maleficent: Mistress of Evil”, iar luna viitoare Netflix va lansa „All the Bright Places”, din distribuţia căruia face parte. Ea va interpreta rolul principal în serialul „The Great” al Hulu.

Dakota Fanning, în vârstă de 25 de ani, a jucat cel mai recent în filmul „Once Upon a Time... in Hollywood” al lui Quentin Tarantino şi va putea fi văzută în serialul TNT „Angel of Darkness”.