Surpize in PSD: Lista candidatilor pentru alegerile parlamentare in judetele tarii

Reprezentantii PSD Bucuresti au depus, miercuri, la Biroul Electoral Municipal lista candidatilor pentru Camera Deputatilor si Senat la alegerile parlamentare din 6 decembrie. In acest context, Gabriela Firea, presedinta PSD Bucuresti, a declarat ca tinta social-democratilor este ca in Capitala sa obtina patru-cinci senatori si cel putin zece deputati in noua legislatura.