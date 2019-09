SURPRIZA anului in tenisul feminin: Un fost lider mondial anunța ca REVINE in competiție - VIDEO

Kim Clijsters, fost lider WTA, a anunţat că va reveni în circuit în 2020, după ce în ultimii ani a fost “mămică full time”.

“Nu simt că vreau să demonstrez ceva. Pentru mine este o provocare. Am prieteni care ar spune: Vreau să alerg maratonul de la New York înainte să împlinesc 50 de ani. În ceea ce mă priveşte, încă ador să joc tenis. Oricând sunt la un Grand Slam pentru competiţia legendelor, dacă mă întreabă cineva dacă vreau să jucăm împreună, sunt imediat de acord. Spun: Da, voi fi partenera ta de antrenament astăzi. Încă iubesc să joc tenis. Întrebarea este: sunt capabilă să ajung la nivelul la care aş vrea să fiu? Nu simt că trebuie să demonstrez ceva, dar vreau să-mi lansez o provocare şi să fiu puternică din nou. Acesta este maratonul meu”, a spus Clijsters pentru Podcast-ul WTA Insider.

Kim Clijsters, în vârstă de 36 de ani, a făcut anunţul revenirii şi pe reţelele de socializare.

Clijsters nu a mai jucat în circuit din 2012. Ea a câştigat 41 titluri în carieră, din care patru de Grand Slam, ajutând Belgia să câştige Cupa Federaţiei în 2001. Ea a fost numărul 1 mondial timp de 19 săptămâni. După o primă retragere în 2007, ea a revenit în competiţie în 2009, reuşind să câştige US Open.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH