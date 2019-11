Surpriza, ce salariu are sotia lui Iohannis pe luna! Prima doamna nu a ascuns nimic si a spus tot

Carmen, sotia lui Carmen Iohannis, are un venit lunar departe de ceea ce ar fi banuit romanii

Klaus Iohannis castiga al doilea mandat de presedinte al Romaniei. Unii dintre romani sunt curiosi sa afle daca presedintele s-a imbogatit. Potrivit declaratiei sale de avere, Klaus Iohannis are trei case si doua apartamente, unul de 84,60 mp si altul de 253 mp le-a cumparat in 1997, respectiv in 2001. Prima locuinta, de 377 mp a fost dobandita in anul 1992 prin donatie/cumparare. Urmatoarele doua, le-a cumparat in 2007. Una are 76 mp, iar cealalta 64 mp. Toate aceste proprietati le detine impreuna cu sotia, Carmen Iohannis.

Presedintele Klaus Iohannis nu detine masini. Si nici alte bunuri de valoare. Are un cont la BCR, deschis in 1999, in care se afla 25.000 lei. Venitul sau anual ca presedinte al Romaniei este de 165.100 lei. La toate acestea, se mai adauga si faptul ca, alaturi de sotia sa, el a incasat si 35.829 lei din inchirierea unui imobil.

In ciuda functiei ocupate de Iohannis, sotia sa, Carmen Iohannis are un salariu surprinzator. Prima doamna lucreaza ca profesor la Sibiu. Venitul ei anual ca si cadru didactic ajunge la 33.276 lei, ceea ce inseamna 2.773 lei luna.

