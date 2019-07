SURPRIZA: Daniel Funeriu o lauda pe Viorica Dancila - 'Aplica programul opozitiei'

Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei în Guvernul Boc, surpride cu o opinie în care apreciază evoluţia recentă a Vioricăi Dăncilă. Potrivit lui Funeriu, premierul lasă opoziţia fără program politic, ceea ce îi va pune pe adversarii PSD într-o reală dificultate.

"Viorica Dăncilă aplică programul opoziției: Dragnea la puşcărie, Carmen şi Mele out, impozitează pensiile speciale, reduce din ministere şi cheltuieli, vot pentru diaspora, ordonanțe ioc, Mazăre adus, Geoană numit, președinția UE mai degrabă OK... Întrebare: cu ce program va veni opoziția? Că în ritmul ăsta nici capitolul "Mxxe PSD" nu o să rămână deschis...", scrie Funeriu pe Facebook.

Daniel Funeriu, altminteri un adversar declarat al PSD, nu este la prima constatare de acest gen. Luna trecută, fostul ministru remarca faptul că Viorica Dăncilă, ridiculizată de toată lumea, a reşit lucruri pe care precedenţii premieri PSD nu le-au reuşit.

"Din misterele percepţiei publice: doi masculi alfa, Grindeanu şi Tudose, un clovn împăiat (Ponta) şi alţi câţiva baroni nu i-au rezistat lui Dragnea. Mult ridiculizata Viorica Dăncilă, da. Şi atunci cine e mai jmeker? Dăncilă sau masculii? Cum zicea Forest Gump: stupid is who stupid does. Și chiar dacă vă calmează să spuneți că Viorica e proastă, clar nu e: vă recomand să vă amintiți că politica e pe rezultate, ca fotbalul pe goluri...", scrie Funeriu pe 28 iunie.