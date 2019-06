Surpriza de proporții! Cate kilograme are, de fapt, Bianca Dragușanu

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai sexy vedete din România. În prezent, are o relație cu Alex Bodi, un om de afaceri de succes. Blondina are o siluetă de invidiat. Multă lume s-a întrebat, de-a lungul timpului, câte kilograme are prezentatoarea TV. Conform wowbiz.ro, Bianca Drăgușanu ar avea 55 de kilograme, la o înălțime […]

The post Surpriză de proporții! Câte kilograme are, de fapt, Bianca Drăgușanu appeared first on Cancan.ro.