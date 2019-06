Surpriza de proporții! Cate kilograme are, de fapt, Oana Roman

Unii o critică pentru felul în care arată, alții o apreciază pentru că nu se sfiește să vorbească despre greutatea ei. Oana Roman a mărturisit, la un moment dat, că are cu 10 kilograme mai mult decât greutatea normală. Avea 80 de kilograme, conform propriei declarații. “Habar nu am câte kilograme am în acest moment, […]

The post Surpriză de proporții! Câte kilograme are, de fapt, Oana Roman appeared first on Cancan.ro.