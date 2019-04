Surpriza de proportii. La ce post de televiziune va aparea Gina Pistol din 10 aprilie

Gina Pistol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gina Pistol joaca in Fructul oprit'. Prezentatoarea Asia Express' isi face aparitia in episodul cu numarul 30 din cel de-al doilea sezon al serialului. M-am bucurat foarte mult sa reintalnesc oameni dragi', marturiseste Gina Pistol, care nu se afla la prima experienta de acest gen. A fost o placere sa fiu pe platourile de filmare ale serialului si sa petrec un sfert de zi alaturi de echipa <>. Este o atmosfera foarte frumoasa la filmari, s-a ras, s-a improvizat, nici nu stiu cand a trecut timpul atat de repede. A fost super fain si a mers totul usor', a adaugat Gina. Aceasta isi interpreteaza propriul rol in Fructul oprit' si va putea fi vazuta de telespectatorii Antenei 1, miercu ...