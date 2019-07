Surpriza in showbiz! Familia Monicai Anghel se mareste

Alexandru Anghel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandru Anghel, care va face echipa impreuna cu celebra sa sora, Monica Anghel, in cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, in aceasta toamna, la Antena 1, a devenit din nou tata. De curand, sotia sa, Raluca, a adus pe lume cea de-a treia fetita. ”Cel de-al treilea copil al nostru, Hrisa Monica Valentina, s-a nascut in zi de sarbatoare, in a doua zi de Rusalii, in Lunea Sfantului Duh, pe 17 iunie. La cat de mica si fragila este, recunosc ca o las momentan doar pe Raluca sa o spele, sa o schimbe, dar sunt tot mai responsabil, invat si, la al patrulea copil, o sa fiu expert!”, spune Alex. Alex si Raluca mai au acasa doua fetite, Roa, care in luna noiembrie a a ...