Surpriza la Roland Garros. O favorita a fost eliminata

Daneza Caroline Wozniacki, numarul 13 WTA, a fost invinsa de rusoaica Veronika Kudermetova (68 WTA), cu 0-6, 6-3, 6-3, luni, in prima runda a turneului de la Roland Garros 2019, al doilea de Mare Slem al anului. Fostul lider mondial, care atins de doua ori sferturile de finala la Paris, in 2010 si 2017, a sosit in capitala Frantei cu probleme fizice, dupa ce a fost nevoita sa abandoneze in primul tur la Madrid (dureri la spate) si la Roma (accidentare la piciorul stang). Decizia radicala luata de Mihaela Buzarnescu! Cei trei antrenori cu care lucreaza pentru revenirea la forma de anul trecut In noiembrie, Wozniacki (28 ani) anuntase ca sufera de poliartrita reumatoida. Kudermetova, 22 ani, a jucat ...