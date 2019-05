Surpriza lui Timmermans pentru PSD: Filmul ultimei saptamani, in care Dragnea a incurcat bostanii si i s-a facut frica

Cotat cu a treia sansa in sondajele premergatoare alegerilor, Partidul Laburist al lui Frans Timmermans a reusit sa iasa pe primul loc in Olanda, o veste care a ajuns si la Bucuresti, chiar in orele in care Liviu Dragnea lansa mesajele de radicalizare a PSD-ului, pe care l-a adus suficient de jos incat sa poata fi transformat, daca va fi cazul, intr-o formatiune care sa militeze pentru eliberarea liderului condamanat la inchisoare, intr-un dosar de abuz in serviciu.