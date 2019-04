SURPRIZA marca DNA - Procurorii NU au facut contestație in anulare in cazul lui Ludovic Orban, achitat de un complet nelegal de cinci judecatori ICCJ

Situație excepțională în cazul liderului PNL Ludovic Orban. Deși a fost achitat de un complet nelegal al ÎCCJ, format din cinci judecători, Orban nu va reveni în sala de judecată. Asta pentru că procurorii DNA nu au făcut contestație în anulare în cazul său pentru ca sentința să fie anulată și procesul să se judece din nou.

"Procurorii DNA au comunicat oficial pentru Ziare.com ca nu au facut contestatie in anulare in cazul achitarii liderului PNL, Ludovic Orban. Ei aveau aceasta posibilitate deoarece decizia definitiva fusese data de un complet de 5 judecatori declarat nelegal de Curtea Constitutionala.

Contestatia in anulare este o cale extraordinara de atac in cazul deciziilor definitive. Ea poate fi promovata in termen de 30 de zile de la data comunicarii motivarii sentintei.

La Inalta Curte mai multi inculpati, dar si procurorii au facut contestatii in anulare in baza deciziei CCR prin care completurile de 5 judecatori au fost declarate nelegale. Decizia CCR a fost data pe 7 noiembrie 2018.

Motivarea a fost redactata pe 12 martie 2019 si a fost comunicata cateva zile mai tarziu la DNA.

Pana in prezent, procurorii DNA au facut contestatii in anulare in mai multe dosare solutionate definitiv de completurile de 5 judecatori: Gala Bute-Elena Udrea, CET Govora - Dan Sova si in cazul fostului ministru al Energiei, Constantin Nita", scrie Ziare.com.