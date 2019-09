Surpriza mare in turneul de la Guangzhou: A doua favorita a fost eliminata in primul tur

Jucatoarea chineza de tenis Qiang Wang, locul 12 in ierarhia internationala si favorita nr. 2, a fost eliminata marti, in primul tur al turneului WTA de la Guangzhou (China), dotat cu premii totale de 500.000 dolari, dupa ce a pierdut in doua seturi, 7-5, 6-2, in fata compatrioatei sale, Shuai Peng (109 WTA).