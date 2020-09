Surpriza pentru fanii Samsung: apare un nou smartphone! Cand va fi disponibil in Romania și cat va costa

Samsung a prezentat un nou smartphone bazat pe modelul S20, lansat în primăvară, care promite experienţă de flagship la un preţ ceva mai mic.

Prin noul smartphone, producătorul coreean arată că a învăţat din succesul pe care Apple îl are cu iPhone SE şi vrea să facă acelaşi lucru cu S20 FE, un smartphone care realizează câteva compromisuri pentru a reduce preţul.

La fel ca Apple, Samsung foloseşte un chipset puternic (Snapdragon 865) - acelaşi chipset de pe S20. Diferit de Apple, Samsung preferă un ecran mare, de 6,5 inch.

Aici apare şi primul compromis: noul smartphone are o rezoluţie FHD, mai mică decât în cazul seriei S20, însă suficientă pentru majoritatea utilizatorilor. În plus, ecranul are o rată de refresh de 120Hz.

În centrul sistemului foto cu 3 camere se află obiectivul de 12MP de pe S20, care şi-a dovedit deja calităţile. Alături de o cameră ultrawide de 12MP, există un obiectiv tele capabil de un zoom optic 3X.

Un alt compromise faţă de S20 este lipsa capacităţii de filmare 8K - alt aspect fără de care majoritatea utilizatorilor pot trăi.

Bateria lui S20 SE are o capacitate de 4.500mAh şi poate fi încărcată cu 25W, doar că va trebui cumpărat alt încărcător, deoarece cel inclus de Samsung în pachet este limitat la 15W.

Galaxy S20 FE, care va fi vândut atât cu 5G, cât şi fără, va avea 6/8GB RAM şi 128/256 GB spaţiu de stocare.

Cea mai ieftină versiune cu 5G a smartphone-ului care va fi disponibil în România din 2 octombrie 2020 va costa 749 euro.