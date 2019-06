SURPRIZA TOTALA Meteorologii au emis prognoza meteo pentru intreaga vara

Vom avea parte de o vară toridă cu furtuni violente. Prognoza meteo arată că apariţiei furtunilor cu fulgere este ridicată pe parcursul următoarelor trei luni. Comparativ cu anii trecuţi, prognoza meteo anunţă în această vară valori termice ridicate, dar mult mai bogată în precipitaţii.

Vremea continuă să fie instabilă şi la acest asfârşit de săptămână. Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie(ANM), cerul va avea înnorări temporar accentuate şi local, îndeosebi în jumătatea de est a ţării, la deal şi la munte, se vor semnala averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, cantităţile de apã vor fi însemnate şi va cădea grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse sâmbătă între 24 şi 32 de grade, iar cele minime se vor situa în general între 11 şi 21 de grade.Luna iunie debutrează cu cer parţial noros şi posibilitatea de averse. Temperaturile se vor situa în prima săptămână între 26 -28 grade C, iar cele minime de 15-17 grade C. Atmosfera nu va prezenta modificări speciale până către finalul lunii când valorile în termometre cresc până la 30 de grade, dar apar şi aversele însoţite de furtuni cu fulgere.Luna iulie este, prin definiţie, cea mai călduroasă lună de vară. În România, temperaturile maxime absolute au fost de 44,3 grade Celsius, raportate la Calafat în anul 2007, în timp ce temperatura minimă lunară a coborât la -8 grade Celsius, aceasta datând din anul 1933, de la staţia meteorologică Vf. Omu, conform datelor privind caracterizarea climatică a lunii iulie publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).Prognoza meteo a lunii august indică temperaturi care nu vor depăşi 31 de grade C, în timp ce minimele termice ale lunii vor coborî până la 17, respectiv 14 grade C, scrie adevarul.ro.

