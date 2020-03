SURPRIZA TOTALA Victor Ponta SARE in apararea lui Vlad Voiculescu: Numai NAZIȘTII și COMUNIȘTII judeca oamenii dupa ceea ce au facut parinții lor

Reacție surpriză. Victor Ponta, liderul PRO România, sare în apărarea lui Vlad Voiculescu, după ce în presă au apărut informații privind faptul că tatăl său a fost colaborator al Securității.

„Sunt deja câțiva ani de când greșeli sau păcate vechi ale unor membri ai familiei mele sunt scoase la suprafață și arătate lumii, la pachet câteodată cu mizerii și minciuni fără sfârșit. Toate din cauza mea și a implicării mele. Toate pentru a demonstra că “toți sunt/suntem la fel” și pentru a fi folosite ca intimidare. Ei, bine, nu. Nu suntem toți la fel. Vorbesc în numele meu”, a comentat Voiculescu.

La rândul său, Ponta a comentat situația pe Facebook.

“Este o vorba inteleapta din popor care ne spune ca nici un copil nu ar trebui sa plateasca pentru faptele parintilor..”

De data aceasta are dreptate Vlad Voiculescu- nu imi place persoana dar principiul este mai important : numai nazistii si comunistii judecau oamenii pentru ceea ce au facut parintii ( sau alte rude) !

Viata politica ne pune in situatii ciudate / nu imi place deloc ce face politic Vlad Voiculescu- asa cum nu sunt deloc de acord cu politicile PLUS / dar cred ca principiile sunt mai importante decat disputele politice / este o lectie pe care eu am invatat-o ; poate o invata si altii!", scrie Ponta pe Facebook.