SURPRIZA ZILEI - Un fost pesedist care și-a facut propriul partid intra in cursa pentru prezidențiale

Anunț bombă pe scena politică. Un fost purtător de cuvânt al PSD, care a părăsit partidul și între timp și-a constituit propria formațiune politică, anunță că intră în cursa pentru alegerile prezidențiale.

"Astăzi mi-am anunțat candidatura pentru funcția de Președinte al României în București, într-un loc simbolic al industriei din România, o hală de producție a GRIRO (fosta uzină Grivița). Campania electorală poartă titulara „IVAN 24“, semnalând demararea unui proiect politic de lungă durată.

Este vorba despre mult mai mult decât o competiție electorală. Miza este infinit mai mare. Cei care merg la vot pe 10 noiembrie trebuie să se gândească la cei cinci ani care au trecut, dar mai ales la cei cinci ani ani care vor urma.

Dacă votăm ce am mai votat, vom avea ceea ce am mai avut. Același dezinteres, aceeași impostură, același zgomot general, gâlceavă de mahala pentru nimic, aceeași lipsă de viziune. România, deși are cea mai săracă populație, este condusă de cea mai bogată clasă politică din Europa, cu averi colosale făcute din bani publici, gen Barna, sau din activități frauduloase, la limita sau în afara legii, gen Iohannis.

Ca blestemul să fie complet, în vârful țării au fost urcate persoane care nu înțeleg de ce sunt acolo, habar nu au ce decizii se iau în numele lor, dar citesc tot mai bine de pe hârtie, în ultimul timp cu un progres remarcabil în a încheia o frază fără greșeală!", scrie Cătălin Ivan pe Facebook.