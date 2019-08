Surprize placute pentru pentru pensionari. Ce modificari se produc

Pensionari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepand cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie si pensia minima se majoreaza cu 10% fata de valorile actuale. In noua lege a pensiilor, cresterile vor continua, dar pensia minima va avea o cu totul alta formula de calcul si se va acorda diferentiat. De duminica, punctului de pensie va ajunge la 1.265 lei, fata de 1.100 in prezent. Cresterea este prevazuta atat de Ordonanta 114, cat si de noua reglementare a pensiilor – Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Anul urmator, tot de la 1 septembrie, punctul de pensie va cunoaste o majorare substantiala, urcand de la 1.265 de lei la 1.775 de lei, iar in 2021, tot la 1 septembrie, punctul de pensie va mai creste cu 100 de lei. Dac ...