Surprizele verii in Parlament: Program de noapte la gradinițele de stat, indemnizație pentru creșterea nepoților, Bacalaureat diferențiat - pe ordinea de zi

Camera Deputaților va discuta, în sesiune extraordinară, legi de mare impact social.

1. Bunicii pot primi indemnizație pentru creșterea nepoților

Dacă părinții se întorc la serviciu mai devreme de doi ani, sau mai devreme de 3 ani în cazul copiiilor cu handicap, statul oferă un stimulent de inserție în valoare de 650 de lei.

Prin legea aflată pe ordinea de zi a Parlamentului se introduce posibilitatea ca pe perioada acordării stimulentului de insertie, oricare dintre bunici să beneficieze de o indemnizatie pentru cresterea nepotului/nepoatei, dacă are acordul părinților și dacă depune o cerere.

Valoarea indemnizatiei pentru cresterea nepoților este egala cu valoarea stimulentului de inserție, adică 650 de lei în prezent.

2. Apare Bacalaureatul diferențiat

Elevul are posibilitatea sa aleaga intre un Bacalaureat standard si un Bacalaurat cu nivel ridicat, in functie de nivelul de dificultate a subiectelor de la limba si literatura romana.

Pe diploma de absolvire va fi mentionat tipul de bacalaureat sustinut.

Elevii care aleg să dea Bacalaureat cu nivel ridicat vor avea o serie de beneficii:

- Cei care au luat peste nota 7 intra fara examen la facultate

- Cei care iau peste nota 9,50 primesc un premiu de 10.000 de lei din fondurile Ministerului Educației

- Cei care au luat peste nota 9 primesc bursa de studiu in primul semestru universitar si stau gratuit la internat in primul an de facultate

- Nu platesc taxa la examenul pentru permisul auto

- Au tranport gratuit un an de zile in orasul in care studiaza

3. Grădinițele vor funcționa și noaptea

Părinții își vor putea lăsa copiii la grădiniță și noaptea, dar numai în 3 situații excepționale:

- Ambii parinti lucreaza noaptea

- Urgente medicale ale parintilor

- Deces in familie

4. Copiii pot fi dați la grădiniță de la vârsta de 2 ani.

Proiectele urmează să fie votate în plenul Camerei Deputaților.

