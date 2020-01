SURSE - A luat foc PSD Dambovița: Rovana Plumb, 'talibanii' lui Țuțuianu și deputatul Corneliu Ștefan se sfașie inainte de alegeri

E război total în organizația județeană PSD Dâmbovița.

Duminica viitoare, pe 19 ianuarie, vor avea loc alegeri extraordinare la filială. Decizia s-a luat miercuri seară. În conferința de presă care a urmat, Rovana Plumb, fost ministru PSD, lider actual al filialei, și-a anunțat intrarea în cursă. Momentan e singurul candidat. Presa locală a scris că de Bobotează a avut loc un conflict major în conducerea filialei, legat de șefia organizației, unde s-a lăsat cu vorbe grele și unii membri au fost chiar la un pas să se ia la bătaie. Interesant este că în conferința de presă la care au participat Plumb și alți membri din conducere, nimeni nu a negat incidentele. Fostul ministru PSD chiar a zis ca „presiunile acumulate in ultima perioada, anul 2019 un an greu, provocarile care ne asteapta in 2020 au creat la nivelul colegilor mai multa presiune si tensiune ca de obicei si eu azi in BPJ am spus ca nu se mai tolereaza astfel de atitudini'.

STIRIPESURSE.RO va prezinta culisele conflictului.

Surse din PSD Dâmbovița ne-au declarat că filiala este împărțită în 3 mari tabere:

1. Echipa Rovana Plumb (lider județean) - Alexandru Oprea (șeful Consiliului Județean)

2. Echipa deputatului Corneliu Ștefan

3. Peste 20 de primari „talibani” care au legături strânse cu Adrian Țuțuianu, fostul lider județean exclus din partid și ajuns acum la Pro România.

Toată lumea din organizație știe de aceste tabere și momentan se fac și se desfac alianțe.

Rovana Plumb a venit cu o ofertă ca să împace aripile din filială: ea să fie în continuare președintele PSD Dâmbovița, deputatul Corneliu Ștefan să fie instalat la locale șeful Consiliului Județean, iar actualul șef de CJ, Alexandru Oprea, să primească un loc eligibil la parlamentare pentru un mandat de senator.

Corneliu Ștefan ar fi refuzat pentru moment oferta și vrea să candideze împotriva Rovanei Plumb la șefia organizației. Totul depinde de ce zice si „centrul”. Dacă Marcel Ciolacu și Paul Stănescu îi dau undă verde să candideze, atunci Corneliu Ștefan o să intre în cursă. Dacă nu, înseamnă că Plumb are sprijinul conducerii centrale și are prima șansă.

În filială sunt nervi mari pentru rezultatele de la europarlamentare și prezidențiale, unde PSD a pierdut voturi importante față de precedentele runde de alegeri. De asemenea, o altă controversă este legată de faptul că băiatul Rovanei Plumb ar vrea să ajungă deputat sau senator.

